Christine And The Queens est la sensation du moment, valeur montante de la chanson française, la nantaise est en concert complet le vendredi 12 décembre prochain au Cargö à Caen. Logique, d'origine nantaise, cette artiste est imparable !

Un minimalisme puissant, peu d’instruments et une voix attendrissante. Christine And The Queens défendra les couleurs de son album studio déjà disque d'or : Chaleur humaine. Une artiste que vous avez découvert sur Tendance Ouest !