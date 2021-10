Rouen : interpellé pour refus d'obtempérer sur les Hauts de Rouen

Vers 20h dimanche 2 novembre, la Brigade spécialisée de terrain patrouille sur les Hauts-de-Rouen lorsque elle aperçoit une Mercedes prendre le rond-point Apollinaire à vive allure et emprunter la voie de bus rue Pierre Corneille.

Les policiers activent donc leur girophares pour contrôler le conducteur, qui ne s'arrête pas et franchit un feu rouge rue Henri Dunant. La Mercedes poursuit son chemin, prend la rue Le Verrier avant d'entrer dans un parking, où le véhicule est obligé de s'arrêter.

Le conducteur, né en 1994 et demeurant à Rouen, a été interpellé. A bord du véhicule, trois passagers : un jeune de 20 ans, et deux jeunes femmes âgées entre 19 et 21 ans. Ils ont tous les trois été laissés libre.

La Mercedes a été vendue le 28 octobre. La carte grise n'avait pas été changée et le certificat d'assurance n'était plus valable. Le jeune homme de 20 ans a été ramené à l'hôtel de police.