Sortir dans l'Orne : mardi 4 novembre

Vendredi soir, au Carré du Perche à Mortagne au Perche, asssitez au spectacle Irish Celtic. Un mélange de danse et de chant sur des rythmes irlandais. Dés maintenant sur Tendance Ouest, remportez vos 2 places pour y assister ainsi que l'album des musiques en composant le 02 33 05 32 30.



Tout ce week-end, se tient à Bagnoles de l'Orne le 4ème salon des loisirs créatifs. Un événement organsié par l'association Mains créatives en Andaines. Rendez-vous au communs du château de l'hôtel de ville samedi de 12h à 18h et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est à 2€ pour les deux jours.



Tout ce week-end également, c'est la 10ème édition de ferme en fête au Parc Anova d'Alençon. De nombreuses animations sont prévues pendant ces deux jours, la présence d'animaux et des concours sont aussi au programme. C'est samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 18h. L'entrée est à 4€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.