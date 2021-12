DAFT PUNK sort un album inédit

Le duo iconique DAFT PUNK n'a pas sorti d'album inédit depuis 2005. Le 6 décembre 2010 sera un évènement dans les bacs : 22 titres inédits composés par DAFT PUNK.

Il s'agit de l'intégralité de la Bande Originale du film "TRON: L'Héritage" produit par Walt Disney Pictures qui sera projeté sur les écrans français à partir du 9 février 2011.

C'est la première fois que DAFT PUNK compose une musique originale de film. Le duo a élaboré une symphonie, interprétée par une centaine de musiciens prestigieux et enregistrée à Londres.

DAFT PUNK, découvert en 1993, acclamé par la critique et le public dans le monde entier, autant pour sa musique électronique et ses inovations techniques que pour son univers visuel élaboré et ses shows époustouflant...

DAFT PUNK de retour... en BO ! Extrait d'inédit sur Tendance Ouest: