Jean Louis Valentin et Jean Manuel Cousin à la relance ?

Cette élection est perçu dans le département comme un renouvellement... Doit on y voir un signe ?

Plusieurs scrutins de la plus haute importance se profilent dans la Manche en Basse-Normandie et sur l'ensemble du territoire français. Après cette élection interne à l'UMP du département, plusieurs perspectives s'ouvrent désormais pour la nouvelle génération.

A court terme, les cantonales pourraient bien être un vrai objectif pour les nouveaux élus. Jean Manuel Cousin pourrait bel et bien être tenté de reprendre le siège de conseiller général du canton de Coutances détenu à gauche par Claude Périer.

Concernant Jean Louis Valentin, même si le siège valognais est remis en jeu, il est peu probable que celui qui est déjà conseiller régional soit celui qui dispute le canton au socialiste Yves Néel.

Bientôt parlementaires?

Reste que les vrais objectifs des deux hommes pourraient bien être tout autres. Les sénatoriales approchent à grand pas puisqu'elles auront lieu dans moins d'un an en Septembre 2011. La place de sénateur dans le Cotentin est à l'heure actuelle détenue par le socialiste Jean Pierre Godefroy. Or, il se murmure que Jean Louis Valentin serait interessé par ce poste de parlementaire... Un poste qui pourrait également intéressé Jean Manuel Cousin mais dans l'autre hémicycle si l'on en croit la rumeur. L'actuel député de la circonscription n'étant autre que le père de Jean Manuel Cousin, Alain Cousin... Ce dernier, en poste au Palais Bourbon depuis 22 ans pourrait bien être séduit à l'idée de céder la place aux jeunes et il serait probablement ravi de voir son fils lui succéder en 2012.

De simples élections internes à un parti dans une petite circonscription manchoise serviront t elle de tremplin à deux hommes politiques plein d'ambitions... Affaire à suivre