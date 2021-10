Sortir dans le Calvados : vendredi 24 octobre

Ce soir le Caen Basket Calvados affronte Cherbourg au Palais des Sports de Caen dès 20h.



Football, en Ligue 1 Caen recoit Lorient demain soir, match à suivre en direct dès 19h45 sur Tendance Ouest et tendanceouest.com



Ce week-end à Villers sur mer, retrouvez la 19ème édition de la fête de la coquille St Jacques et des fruits de mer. Le thème cette année sera sur les Antilles. Retrouvez aussi la compagnie créole en concert demain à 16h. C'est une manifestation gratuite.



Dimanche, c'est la fête de la pomme à Trévières. Au programme : de nombreux exposants, une presse de pommes et des animations musicales. Rendez-vous de 10h à 17h, c'est gratuit.