Le labyrinthe, le nouveau film post-apocalyptique adolescent

C'est devenu un filon pour les écrivains : écrire des sagas qui se déroulent dans le futur et où le monde n'est qu'un vaste lieu infertile qui cherche à vous tuer, peuplé de personnes avec ces intentions également, où le bonheur semble inaccessible et la vie « normale » n'existe pas. Bienvenue dans la dystopie !

Si la littérature adolescente adore, le cinéma n'est pas en reste car il adapte toutes ces œuvres à la recherche d'un nouveau succès à la Harry Potter. On a donc pu voir ces dernières années Hunger Games, Divergente et maintenant « le labyrinthe ».

Le problème quand on commence à faire beaucoup de films du même genre, c'est qu'on peut les comparer entre eux, l'exigence devient plus forte et c'est ce qui arrive pour Labyrinthe. Hunger Games a posé des bases trop fortes pour être aussi enthousiaste avec Le Labyrinthe. Mais faisons le tour des caractéristiques de ce film.

Mystère en toc

Ici les seuls personnages que nous allons voir pendant près de 2h sont des adolescents garçons. Leur situation est autant un mystère pour eux que pour le spectateur. Ils vivent dans un endroit clos, pas très étendu, cerné d'énormes murs en pierre de plus de 30 m de haut. Une porte s'ouvre lorsque le jour se lève et se ferme à la tombée de la nuit, et donne accès à un labyrinthe qui change de forme chaque jour.

Nous arrivons dans ce lieu en même temps que Thomas, le héros. Tous les mois, un nouvel amnésique arrive par une trappe mystérieuse. Seul son nom lui reviendra plus tard mais jamais le passé ne leur revient en mémoire.

En tant que spectateur, on s'interroge : quel est ce labyrinthe ? pourquoi sont-ils là ? Ont-ils un point commun ? Y a t'il une sortie ?

Bref, assez de mystère pour nous intéresser. Malheureusement, il est extrêmement mal mené. Pratiquement aucune réponse ne sera donnée à la fin du film. Dans un film qui se finit en plein suspense, la loi tacite veut que nous ayons des réponses à la plupart de nos questions, mais que d'autres questions surgissent à la fin.

Ici, 5% de réponses (qui n'apportent rien en plus) et encore plus de questions. On ne sort donc pas du film en se disant « Vite vite, le prochain, ça va être trop long d'attendre !! » mais « super... tchao les gars, je vous laisse à vos vies vous ne m'intéressez plus ».

Le lien de sympathie pour ce groupe d'ados n'est pas assez fort pour retenir le spectateur plus que durant le film. La vie du groupe est intéressante à observer mais le charisme manque pour qu'on s'y attache.

Le labyrinthe est un film qui parait fade à côté d'Hunger Games. Finalement peu d'action, peu de tension psychologique et dramatique. Le manque d'explications finales donne une impression de perte de temps sur ce huis-clos adolescent. La conclusion à retenir : achetez plutôt les livres !