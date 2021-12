Le ministère de l'intérieur a notamment comptabilisé 560 000 personnes dans tout le pays, la CGT a quant à elle dénombré 2 millions de manifestants.

Ils étaient notamment entre 9500 et 20000 personnes à battre le pavé à Caen, entre 7000 et 11500 à Cherbourg, et entre 1400 et 2000 à Saint-Lô. D'autres manifestations ont rassemblé à Lisieux, Coutances, Granville, Avranches et Vire.

Une mobilisation toutefois à la baisse par rapport aux journées précédents. Thibault deslandes