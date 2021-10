Paris (AFP). Aubry critique encore mais ne se veut ni opposante ni recours

Martine Aubry (PS), dont les vives critiques ont été écartées avec netteté par l'exécutif, a plaidé lundi le désintéressement, refusant d'être présentée comme un "recours", ou une opposante en chef. Intervenant sur France Inter au lendemain de son interview au JDD qui étrillait une politique gouvernementale menée "au détriment de la croissance", la maire de Lille s'est attachée à justifier sa démarche: non, elle ne veut pas la place du Premier ministre Manuel Valls ("qui a été un bon ministre de l'Intérieur", glisse-t-elle), non, elle n'a pas vocation à prendre la tête des "frondeurs" socialistes. D'ailleurs elle récuse ce terme qui colle aux parlementaires rétifs - dont, en bonne place, son ancien directeur de cabinet Jean-Marc Germain. Cependant si ce groupe est hétéroclite, loin de ne rassembler que des proches de la maire de Lille, il l'a remercié de son initiative et d'avoir dit des "vérités essentielles". Si Mme Aubry est sortie de deux ans et demi de frugalité médiatique, alors qu'approche la mi-mandat présidentielle du 6 novembre, c'est, explique-t-elle, pour être "utile à la gauche". "Elle est candidate au débat d'idées pour faire gagner le quinquennat de François Hollande", a renchéri lundi sur BFMTV Gille Pargneaux, patron du PS du Nord, proche de l'ancienne ministre. "Nous nous inscrivons pleinement dans les Etats généraux" voulus par le Premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis, a-t-il voulu rassurer. "Nous voulons reprendre espoir, d'où ces propositions". M. Germain a cependant démenti que ces propositions doivent se structurer en un "microparti", contrairement à ce qu'écrit le Nouvel Observateur. "Je veux absolument qu'il réussisse", a redit Mme Aubry du chef de l'Etat, avec qui les relations ont toujours été des plus fraîches. - 'Des nerfs' - Elle ne l'avait pas épargné quand elle lui avait succédé en novembre 2008 à la tête du PS et avait semé sa campagne des primaires en 2011 de formules dévastatrices ("la gauche molle"). Aujourd'hui, en privé, raconte un haut responsable socialiste, "elle lâche ses coups contre Valls et Hollande". "Ce n'est pas à 65 ans qu'on entame une carrière de gentille", a grincé un ministre. Un autre membre du gouvernement Valls soupire: "pourquoi est-on allé la réveiller avec cette histoire de régions ?". Mme Aubry était en effet déjà sortie de son silence à la mi-juillet pour critiquer une réforme territoriale mariant "son" Nord-Pas-de-Calais à la Picardie. Lundi, tout en martelant ne pas avoir vocation à organiser une opposition interne, elle a précisé et approfondi ses critiques : sur les aides aux entreprises mal ciblées, les rythmes scolaires mal présentés, le travail dominical, la politique familiale De quoi confirmer les éditorialistes qui ont vu dans ses propos "un réquisitoire" qui "cogne là où ça fait bien mal". "Le" véritable adversaire de François Hollande a un visage" s'amusent Les Echos, en allusion au discours hollandais du Bourget. De quoi aussi conforter le député vallsien Pascal Terrasse qui dénonce dans Le Parisien-Aujourd'hui en France "un coup de poignard dans le dos". Prié d'interpréter la sortie du bois de la responsable PS, le ministre Michel Sapin, fidèle d'entre les fidèles du chef de l'Etat, a éludé : il ne commentera pas des "arrière-pensées". La veille déjà, le président avait répondu indirectement à la dirigeante nordiste que les réformes qu'elle critique tant "se poursuivront à un rythme encore accéléré".

