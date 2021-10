Un régime estival pour le début des vacances de la Toussaint en Normandie

Les vacances de la Toussaint débutent avec un temps estival en Normandie !

Les températures sont supérieures de 7 à 8 degrés par rapport aux valeurs de saison le centre régional de Météo France à Carpiquet a relevé au meilleur de la journée de ce samedi 18 octobre :

- 24.2° à Vire, le record pour cette période de la Toussaint date de 1990 avec 25 °;

- 24° à Caen ; précédent record : 26.3° en 2001 ;

- 23.8° à Alençon, il avait fait plus de 25° en 1990 ;

- 23.5° à Saint-Lô ; et un « petit » 22.2° à Cherbourg, ici, le record date de 2001 avec 24° pour la même période.

Des vacances de la Toussaint qui prennent donc des airs d’été, les vacanciers, les touristes ils sont encore présents sur le littoral de la Manche sont aux anges, et les habitants profitent aussi ! Et on n’hésite pas à plonger une tête dans le grand bleu !

Un indice qui ne trompe pas, un regain d’activité dans les offices de tourisme, comme à Granville ou travaille Benoit !

Malheureusement , le temps va nous rappeler que nous sommes bien en automne au cours de ces prochains jours, avec déjà une baisse des températures pour ce dimanche.