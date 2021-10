Mursitpinar (Turquie) (AFP). Syrie: nouvelles frappes à Kobané, l'Irak priorité de Washington

La coalition internationale continue de cibler les jihadistes de l'Etat islamique à Kobané, en Syrie, mais la priorité de Washington reste de combattre l'EI en Irak, où les forces de sécurité ont lancé vendredi deux offensives. Les forces gouvernementales ont ainsi attaqué à Ramadi, à l'ouest de Bagdad, et au nord de Tikrit, ville tenue par les jihadistes depuis plus de quatre mois. Devenue le symbole de la lutte contre l'EI, la cité kurde de Kobané a de nouveau été vendredi le théâtre de combats acharnés entre les forces kurdes et le groupe extrémiste sunnite. Le général Lloyd Austin, chef du Commandement militaire américain chargé de la région (Centcom), qui supervise la campagne de frappes aériennes en Irak et en Syrie, a évoqué "des signes encourageants" après la centaine de raids menée depuis fin septembre autour de cette ville située à la frontière turque. "Nous voyons les Kurdes se battre et regagner du terrain", s'est-il félicité, tout en tempérant tout excès d'optimisme car il est encore tout à fait possible, selon lui, que la ville tombe aux mains des jihadistes. D'après un responsable sur place, Anwar Moslem, la coalition, qui a mené de nouveaux raids vendredi, "a détruit beaucoup de véhicules et des pièces d'artillerie de l?EI. On voit les corps des combattants (de l'EI) dans les rues". "Nos forces renforcent de leur côté leurs positions défensives () mais le danger est encore là". - Civils bloqués - Dans la journée, les jihadistes, qui contrôlent la moitié de la ville, ont lancé des attaques dans l'est et près du centre de Kobané tandis que la principale milice kurde, les YPG (Unités de protection du peuple), a mené des assauts dans le sud-ouest, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Les combats à Kobané ont fait en un mois près de 700 morts et poussé à la fuite des centaines de milliers d'habitants de la région, selon l'ONG, qui s'appuie sur un large réseau d'informateurs et de militants sur le terrain. En raison des tireurs embusqués de l'EI, les forces kurdes n'arrivent pas à évacuer les civils bloqués à l'intérieur de la cité, selon Anwar Moslem. Mais d'après l'OSDH, un grand nombre refuse de toute façon de partir, "préférant mourir dans leur ville plutôt que de s'exiler". Prendre Kobané permettrait à l'EI, qui multiplie les exactions dans les zones sous son contrôle en Syrie et en Irak, de renforcer son emprise sur une longue bande continue de frontière syro-turque. Pour aider les Kurdes, outre les frappes, des responsables américains ont rencontré pour la première fois des membres du principal parti kurde syrien hors de la région, selon des responsables américains. L'EI, qui a pris trois aéroports militaires depuis le début de l'année, a fait voler trois avions saisis à l'armée du régime, grâce à l'aide de pilotes de l'ex-armée irakienne, d'après l'OSDH. L'ONG a par ailleurs indiqué qu'au moins 15 personnes avaient été tuées dans des raids aériens du régime syrien contre la ville rebelle de Douma, près de Damas. - 'Améliorer les choses en Irak' - Malgré l'engagement des Etats-Unis contre l'EI en Syrie, le général Lloyd Austin a souligné que l'Irak était la "priorité" de Washington et devait "le rester".

