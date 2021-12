L'histoire de la Normandie : une fabuleuse saga

Voilà la synthèse que l'on pouvait attendre, toute d'équilibre entre l'essentiel et le secondaire, d'une narration brillante où perce sans cesse l'érudition.

Quel régal, cette évocation de la vie et des conquêtes de “Guillaume le bâtard”, duc de Normandie et roi d'Angleterre! On lira et relira comme une page d'anthologie le récit de la bataille d'Hastings. Tout aussi passionnantes, les pages sur cette autre “Reconquista” que fut la lente libération de la terre normande contre l'occupant anglais lors de la Guerre de Cent Ans

Un livre capital, à garder absolument à portée de main.



L'extraordinaire histoire de la Normandie

Auteur : Jacqueline Monsigny

Genre : histoire

Edition : Alphée, 358p., 21€





Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire