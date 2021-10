Dossier spécial Rouen du Point : "Rouen a été raisonnable"

Pourquoi avoir choisi Rouen ?

Nous réalisons des suppléments sur les villes. Rouen, nous y venons tous les ans, nous nous intéressons beaucoup à cette ville.



Quelle a été votre méthode pour constituer ce dossier ?

Cela diffère un peu avec Rouen, que nous connaissons déjà bien. Nous passons quelques jours sur place et en amont, cela demande une bonne semaine de travail.



Quel est le fil conducteur du dossier ?

Nous nous sommes intéressés au mandat du maire Yvon Robert pour savoir, au vu de la rigueur budgétaire imposée à toutes les villes, comment il pouvait s'en sortir.



N'avez-vous pas eu le sentiment d'avoir dressé un tableau un peu sombre de la situation, notamment à travers les titres (Le maire est-il à la hauteur ? ; Polémique autour des projets) ?

Nous parlons des grands projets et même si nous titrons "Polémique autour des projets", c'est pour nous intéresser à l'opposition qui joue son rôle de critique. En même temps, ce sont des projets de grande envergure.



Au fil de vos dossiers dans les villes de France, que retenez-vous de Rouen ?

La municipalité a été raisonnable même si elle a des problèmes d'effectifs. Visiblement, même le maire en convient, il va falloir faire des choix. Mais le cas est loin d'être desespéré.



Peu de lignes sont consacrées à la réforme territoriale et à la fusion de la Haute et de la Basse-Normandie. Pourquoi ce choix ?

Nous nous sommes aperçus de deux choses : tout le monde est d'accord pour partager les compétences malgré la polémique sur le choix de la capitale. Il s'avère que le président de Région Nicolas Mayer-Rossignol n'a pas souhaité répondre à nos questions. Cela devenait compliqué de faire tout un dossier sur ce sujet.



Le sujet mag de votre dossier est un portrait de l'écrivain normand Michel Bussi, connu nationalement. Rouen compte d'autres acteurs culturels de renom. Pourquoi lui ?

Il y avait eu des portraits de lui, mais jamais intimes car c'est quelqu'un de très pudique. J'ai voulu tenter ma chance. Il s'est bien confié et j'ai eu l'impression d'écrire des choses qui n'avaient pas été écrites partout.