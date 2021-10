Musique à Saint-Lô, découvrez le nouveau clip de Bye Bye Leone

Après l'ère Born In Alaska, les Saint-Lois ont revêtu une nouvelle peau avec la création du groupe Bye Bye Léone.

Après les morceaux "Submarino", "Electric Wood" et "4-4-2", c'est avec "King Kong ill" que les quatre normands reviennent.

Dans un clip lumineux, hallucinatoire et onirique, ils dévoilent tout le génie de leurs sonorités enivrantes, oscillant entre rock psyché et pop électro. Flash lumineux, culturisme, paysages et danses font de ce clip un enchaînement narcotique et délirant de couleurs et de vibrations.

[video]