CARLA BRUNI - Live à l'Olympia

Carla Bruni est sortie de son nid pendant presque un an, du mois de novembre 2013 au mois de juin 2014, sur les routes.

Pas simple pour l'ancienne première dame d'affronter le public en Live. Dans quelques jours, la jolie dame sortira son premier album enregistré en concert et capté lors de son passage dans la salle mythique de l'Olympia en mars 2014.

L'artiste vient de dévoiler deux extraits de ce live. "Quelqu'un m'a dit", l'un des titres qui a connu un succès énorme en 2002 et "All the Best" en duo avec Marianne Faithfull. Incontestablement, Carla Bruni possède un vrai sens de la mélodie et une très belle écriture. Sa voix, si particulière, tellement fragile, sur un fil, n'est pas neutre.

On aime passionnément ou... pas du tout cette signature vocale. La passion l'emporte toujours...