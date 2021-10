Incarcéré après plusieurs cambriolages à Argentan

Dans la nuit du 29 au 30 juillet, une tentative de vol par effraction avait été commise à Argentan, dans les locaux d'une entreprise de produits pour l’agriculture. La même nuit, non loin de là, dans un atelier de vente alimentaire, un ordinateur portable, un téléphone, et le fond de caisse avaient été dérobés, après effraction d'une ouverture. Sur les deux sites, des prélèvements avaient été recueillis par le Service Local de Police Technique et scientifique.

Dans la nuit du 2 au 5 août, le même atelier avait à nouveau été victime d’une tentative de vol, avec un mode opératoire identique à la première affaire.

Le 5 octobre dernier, suite au déclenchement d’une alarme, toujours à la même société, et toujours avec une même façon d’opérer, un individu a été contrôlé à proximité. Des prélèvements sur les lieux ont à nouveau été effectués. Le profil génétique du suspect a ensuite été comparé avec ceux prélevés sur place.

Le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques a confirmé que les traces retrouvées correspondaient au profil de l’individu précédemment contrôlé sur les lieux.

Cet homme de 40 ans, bien connu des services de Police, vient d'être condamné à 4 mois de prison, avec mandat de dépôt à la Maison Arrêt de Coulaines (72).