Paris (AFP). Autoroutes: Royal souhaite la gratuité le week-end, Matignon émet des doutes

La ministre de l'Ecologie Ségolène Royal souhaite une baisse de 10% des tarifs autoroutiers et "une gratuité, par exemple, le week-end", a-t-elle déclaré mardi sur RTL, une idée sur laquelle Matignon a immédiatement émis des doutes. "Il y a 20% de tarif en trop, puisque quand une autoroute fait payer 100 euros, il y a 20 euros de trop qui sont empochés. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait baisse des tarifs autoroutes de 10%, avec une gratuité par exemple le week-end. Tout ça est à discuter", a-t-elle déclaré. "Souvent, je leur ai dit pourquoi vous ne faites pas au moins les autoroutes gratuites le week-end, par exemple, ou aux heures de pointes. Ca serait leur devoir", a-t-elle ajouté. Quant aux "10% restants", la ministre souhaite que "ça vienne financer le fonds d'investissement sur les infrastructures". L'idée d'une gratuité le week-end des autoroutes, évoquée mardi matin par la ministre de l'Ecologie, Ségolène Royal, est "difficilement envisageable", a toutefois indiqué Matignon à l'AFP. Au terme d'une réunion avec les sociétés d'autoroute, Manuel Valls a souhaité sur le perron de Matignon parvenir "dans les prochaines semaines" à un accord "profitable à tous" sur les concessions des sociétés d'autoroute en France, dont les tarifs de péage ont été remis en cause par Mme Royal. "Cette réunion a été utile parce qu'il faut bâtir un partenariat gagnant-gagnant entre l'Etat (et) les sociétés concessionnaires des autoroutes. La parole de la France évidemment, sera honorée, ne sera jamais remise en cause", a déclaré le Premier ministre à la presse. "Il y aura donc maintenant dans les semaines qui viennent des réunions de travail entre ces sociétés et le ministère des Transports et Bercy pour trouver un accord qui soit profitable à tous, à l'Etat, aux usagers et à l'économie française". Le Premier ministre a dit vouloir arriver à un accord "dans les prochaines semaines". "Je pense que ça peut aller vite à condition qu'on privilégie l'intérêt général", a ajouté M. Valls. "La Cour des comptes, l'Autorité de la Concurrence ont déjà fait un certain nombre de préconisations. Le Parlement à travers une mission à l'Assemblée nationale aussi sera amené à faire un certain nombre de propositions dans quelques semaines. Moi je souhaite que ce débat se déroule dans la sérénité et dans l'intérêt de tous, et ça a été le sens de cette réunion", a-t-il dit. La réunion à Matignon a réuni pendant 1H30 M. Valls, Mme Royal, les secrétaires d'Etat au Budget, Christian Eckert, et aux Transports, Alain Vidalies, ainsi que les représentants des sociétés d'autoroute (Vinci, Eiffage/APRR, Sanef, Asfa).

