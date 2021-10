Raid en Afrique : la tête dans le guidon

Le 20 octobre, Lionel Groult débutera un nouveau raid en Zambie, Namibie et Tanzanie, avec douze équipiers, triés sur le volet. “J’ai reçu 750 candidatures. 40 ont été présélectionnés et 20 sélectionnés”, explique-t-il. Finalement, les raideurs ne seront que douze à partir, huit ayant été contraints de renoncer.



Une préparation intense



Si l’éducateur sportif a pris soin de sélectionner uniquement des personnes sportives, huit mois d’entraînement ont été nécessaires pour être fin prêts à parcourir les 80 km quotidien infligés aux participants. “Nous avons des entraînements trois fois par semaine ainsi qu’un week-end de cohésion par mois”, raconte Charlotte Hérouard, qui participe au raid. “Musculairement, les premiers entraînements ont été difficiles, mais ma motivation n’a jamais failli, j’avais l’Afrique en ligne de mire”, ajoute Alexandre Maquere, étudiant en fac de sport.

Et si le voyage en Zambie, Tanzanie et Namibie est la carotte au bout du bâton, le séjour n’aura (presque) rien d’une visite puisque les objectifs sont ailleurs : prévention du paludisme et démonstration de cuiseurs économes. “Toutes les 30 secondes, une personne meurt du paludisme dans le monde et la meilleure des protections, c’est la moustiquaire”, assène Lionel Groult. C’est ainsi que les raideurs vont s’associer avec les dispensaires africains et distribueront les moustiquaires achetées sur place. Pour autant, pas question d’arriver en terre conquise. “Cela appartient au domaine de la santé et nous ne sommes pas des spécialistes”. Côte cuiseur, la vocation est autre. Ils ont pour but d’améliorer la vie des autochtones en économisant “plus d’une tonne de CO2 par an et par foyer."



Un ouvrage collégial



"Les ingénieurs en mesure physique de l’INSA ont travaillé pendant plus d’un an afin de trouver les bonnes proportions pour l’améliorer, concède Lionel Groult. Ce sont ensuite les lycéens de Ferdinand Buisson à Elbeuf qui ont fabriqué les prototypes qui seront emmenés en Afrique”. L’objectif des raideurs sera de proposer des démonstrations aux populations. “Si la population locale veut s’en procurer, nous monterons un atelier de production sur place”. Une initiative qui réjouit Alexandre, qui sera chargé de la cuisine pendant toute la durée de l’expédition. “Il est très pratique et la cuisson est rapide”.



For Africa sera l’avant dernier raid de Lionel Groult et le dernier accompagné d’une équipe de raideurs néophytes. “Nous avons appris à nous connaître au fur et à mesure des entraînements, il règne entre nous un très bon esprit d’équipe”, se réjouit Charlotte.

Et si les inquiétudes des uns et des autres sont perceptibles, tous sont unanimes, “le nombre de kilomètres à parcourir ne nous effraie pas”. Pour terminer en beauté, les raideurs grimperont tout en haut du toit de l’Afrique, le Kilimanjaro. Et si les rêves les plus fous étaient les plus fabuleux ?