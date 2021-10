Hong Kong (AFP). Hong Kong: des manifestants affrontent des dizaines d'hommes masqués

Des manifestants prodémocratie affrontaient lundi à Hong Kong des dizaines d'hommes masqués sur le principal site de la protestation et la police tentait de s'interposer entre les deux groupes, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Les heurts se sont produits lorsque des hommes déterminés ont tenté de forcer et de démanteler les barricades érigées par les manifestants dans le quartier d'Admiralty où sont concentrés les ministères et des tours. Deux assaillants ont été plaqués au sol par des policiers qui ont aussi formé un cordon pour contenir les autres, conspués par les manifestants aux cris de "Arrêtez les triades", en référence aux hommes de main de la mafia chinoise soupçonnés d'avoir provoqué des violences sur les sites occupés.

