Fin 2000, la France et le reste du monde découvrent Nelly Furtado, jeune artiste canadienne avec un premier tube pop frais : I’m Like A Bird. 78 500 exemplaires de son album Whoa Nelly se vendent dans la foulée (disque d’argent), bon score pour une nouvelle artiste en développement. L’album atteindra la barre des 3 millions d’exemplaires vendus dans le monde (double platine aux USA).

Pour célébrer ses 10 ans de carrière Nelly Furtado sort un premier Best Of le 15 novembre, de quoi exposer avec fierté ses nombreux tubes et trois inédits. Le premier s’intitule The Night Is Young. Ce titre a été écrit par Nelly et produit par Salaam Remi (Nas, The Fugees, Amy Winehouse) et Staybent Krunk-A-Delic. Les deux autres titres inédits se nomment “Girlfriend” et “Stars”.

Découvrez sur Tendance Ouest un extrait de « Night is Young » :