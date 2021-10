Madrid (AFP). Ebola: l'aide-soignante espagnole contaminée va mieux et parle

L'aide-soignante espagnole qui lutte contre la fièvre d'Ebola dans un hôpital de Madrid va mieux et parle, a-t-on appris samedi de source hospitalière. Teresa Romero "va mieux qu'hier. Son état s'est amélioré dans la nuit. Elle est consciente, elle parle de temps en temps quand elle est de bonne humeur", a déclaré cette source qui a requis l'anonymat. Son état "s'améliore mais reste grave", a-t-elle ajouté. Cette patiente de 44 ans a reçu "dans la soirée d'hier" une dose du médicament expérimental Zmapp. L'aide-soignante a été hospitalisée lundi et lutte depuis contre le virus, contracté apparemment en soignant un missionnaire rapatrié d'Afrique et mort fin septembre.

