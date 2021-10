Handball : Interview de David Ruch avant le derby Rouen-Caen

Après une défaite puis une victoire en Nationale 1, où en est votre équipe ?

Nous sommes dans le jeu là où nous devons être. Même face au Stade Valériquais (défaite des Normands en ouverture du championnat), nous avions pu mettre en place notre jeu mais sans concrétiser nos occasions. Nous avons développé ce que nous devions développer. Et puis nos joueurs ont suffisamment d'expérience pour ne pas s'alarmer après une défaite ni s'enflammer après une victoire.

A quel match vous attendez-vous face à Caen, que vous avez déjà affronté en préparation ?

Déjà, nous nous attendons à un derby normand entre la Haute et la Basse-Normandie, c'est-à-dire à une vraie dimension physique. Ce qui est sûr, c'est qu'à domicile ou à l'extérieur, ces rencontre ssont toujours très très accrochées.

Sur le papier, vous êtes favoris ? L'assumez-vous ?

Les statuts, c'est ce que les autres veulent bien dire de vous. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les deux premiers du championnat sont deux promus (Stade Valériquais et Nantes). En N1, tout le monde peut battre tout le monde.

La différence se fera dans quel secteur sur ce match ?

Ce sera une vraie bataille tactique. Niveau effectifs, nous avons de vrais joueurs d'expérience des deux côtés. Entre nos jeunes et leurs jeunes, il n'y a pas beaucoup de différence non plus. Ce sera la tactique qui fera qu'une équipe inscrira un but de plus ou en encaissera un de moins.