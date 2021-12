Malherbe rentre dans le rang

Après avoir réalisé un excellent début de saison, le Stade Malherbe Caen marque le pas. A domicile contre Monaco, samedi 16 octobre, les hommes de Franck Dumas n'ont pu faire mieux que match nul (0-0), se montrant pour la troisième fois consécutive muets sur le plan offensif à d'Ornano. Les Rouge et Bleu auraient pu ne prendre aucun point si le défenseur Thomas Heurtaux et le portier Alexis Thébaux n'avaient pas réalisé des sauvetages répétés sur la ligne de but caennaise.



La pression contre Nancy



" Dans ce match très tactique, il faut qu'on soit capable de gagner plus de un contre un pour faire la différence devant ", expliquait Grégory Tafforeau à la sortie des vestiaires. A ce petit jeu du défi individuel, l'ailier Romain Hamouma a rendu une copie très intéressante sachant provoquer son vis-à-vis avec succès à plusieurs reprises. Sa frappe sur le poteau après avoir effacé Laurent Bonnart aurait mérité mieux. Quelques minutes plus tard, c'était au tour du capitaine Nicolas Seube, de retour, de trouver le montant adverse. Preuve qu'il ne manque pas grand chose.

Samedi 23 octobre, les Caennais se déplacent sur la pelouse du dauphin, Saint-Etienne, eux qui prennent plus de points à l'extérieur qu'à domicile. " Nous jouerons sans pression ", souligne le milieu Damien Marcq. La pression, elle jaillira certainement la semaine suivante contre Nancy à d'Ornano.



















