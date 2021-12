Oui, la science peut être amusante au parc des expos de Caen

En haut de l'affiche cette année, la curieuse et impressionnante machine 'EphémériK”, entre pendule de Foucault et horloge parlante, vous aide à vous pencher sur le problème du temps. Quelques pas plus loin, vous vous familiarisez avec le laboratoire au nom barbare de 'physique corpusculaire”, où des véritables chercheurs expliquent leur quotidien à travers animations et dialogue.



De nombreux ateliers s'adressent aussi aux enfants ou aux grands enfants, qui peuvent par exemple fabriquer une fusée ou tenter d'autres drôles expériences scientifiques. Et pour aller au-delà, des conférence et des débats sont organisés pour confronter les chercheurs et scientifiques aux questions du grand public.





Pratique : Samedi 23 et dimanche 24 octobre au parc des expositions. Gratuit. www.relais-sciences.org



