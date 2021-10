Le monde politique vent debout contre le projet Interikea de Fleury-sur-Orne

Les réactions politiques de tous bords pleuvent depuis l'annonce de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, jeudi 2 octobre, d'approuver le projet de galerie commerciale accolée au magasin Ikea de Fleury-sur-Orne, et portant sur 29 600 m2 de commerces supplémentaires dans l'agglomération. Pas une ne se réjouit de la nouvelle.

Après la réaction du président de l'agglomération, Joël Bruneau, ses opposants à la municipalité évoquent une "très mauvaise nouvelle" et lui reprochent un manque de volontarisme. "Pour [faire obstacle à ces projets], il faut un investissement fort, et surtout se déplacer devant les commissions nationales pour plaider la défense du commerce et l'animation du Centre Ville. Monsieur Bruneau se contente d'envoyer un courrier. Cela ne suffit pas !", estime pour sa part Xavier Le Coutour (PRG). "Après coup, le Maire de Caen conteste cet arbitrage et le regrette, mais c’est trop tard : il y aura recours, mais celui-ci ne sera pas suspensif et les travaux pourront débuter", soutient aussi la communiste Marie-Jeanne Gobert.

Le vice-président de l'agglomération, également maire d'Hérouville, Rodolphe Thomas, estime pour sa part que Joël Bruneau a raison de proposer de "revoir le document d’urbanisme", tout en reprochant à la précédente équipe – dont Xavier Le Coutour et Marie-Jeanne Gobert faisaient partie – de "jouer avec le feu en soutenant le projet de cette nouvelle galerie commerciale à Fleury présenté par le groupe suédois." "Inter Ikea va définitivement rompre un équilibre commercial déjà mis à mal ces dernières années et probablement remettre en cause les emplois dans ce secteur d’activité", s'alarme-t-il.