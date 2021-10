Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 4 et 5 octobre

MANCHE



Ce samedi, c'est le 4ème trail du val de Sée au départ de Brécey. Une course qui compte pour le challenge "Courir en Manche", organisée par les joggeurs du Val de Sée. Rendez vous samedi à partir de 13h30 à l'espace Pierre Aguiton. Infos auprès de l'office de tourisme.



Soirée Twin à la Bazoge ce samedi soir avec le concert du groupe Oak Station de Flers et le blues-folk de Guiohm, toutes les infos sont à retrouver sur les-twin.fr.



Ce dimanche, les drôles de Dames du Pays Granvillais présentent les Jullouvillaises en soutien à la lutte contre le cancer du sein. Il s'agit de parcourir 3km de Longe Côte sur le sentier bleu de Scissy. Echauffement à 15h et départ à 15h30. Infos et inscriptions sur paysgranvillais.longecote.fr.



CALVADOS



Ce samedi, le Stade Malherbe de Caen reçoit l'Olympique de Marseille au stade Michel d'Ornano pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 17h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com dés 16h45.



Tendance Ouest fait son cirque, ce samedi dès 20h au Magic Mirros de la Foire de Caen. A noter la présence de Sophie Tith, Brice Conrad, Malo, Devon Graves, Vianney et le DJ Julien Stackler, résident des planches à Deauville.



Le Normandie Transpaddle 2014 c'est tout ce week-end entre Caen et Ouistreham. C'est une grande course nationale de Stand Up Paddle organisée par l'association Gliana. Démonstrations et prologue le samedi et course de plus de 12km le dimanche. Plus d'infos sur www.transpaddle.org



L'association falaisienne «La huitième source» organise le salon forme et bien-être samedi et dimanche à Versainville. Une douzaine d'exposants vous proposeront leur savoir-faire, leurs conseils, leur ateliers et leur conférence. C'est de 10h à 18h, l'entrée est gratuite.



Samedi, c'est le 7ème Gratiferia, un marché 100% gratuit qui se tiendra à la Maison de quartier au Chemin Vert à Caen. Apporter les objets dont vous ne vous servez plus comme des vêtements, de la vaisselle, des jouets ou encore des livres. Rendez-vous de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.



ORNE



Ce samedi assistez au Championnat de Terrine Forestière et de Pâté de Lapin à la salle des fête de Longny-au-Perche. Une compétition qui permet à des profesionnels culinaires d'exposer leurs produits devant un jury. La remise des prix est prévue le 19 octobre.



A Lonlay l'Abbaye, au cœur de la Biscuiterie, les Fabricants de Biscuits & Gâteaux de France vous invitent à la découverte des coulisses de leurs spécialités ce samedi. De la recette au conditionnement, vous saurez tout sur les galettes et sablés normands. Inscription gratuite et obligatoire sur www.citesmerveilleuses.fr. Rendez-vous de 9h à 16h.



L'ACO, commission départementale de l'Orne organise ce dimanche une journée de présentation de véhicules anciens, dont certains modèles ont couru les 24 heures du Mans, autour du thème découverte d'Alençon et de son patrimoine architecturale. Rendez-vous dés 8h30 pour un petit-déjeuner et pour assister à l'arrivée des voitures.



Dimanche, de 14h à 18h, l'association Les Etriers Normands, réunissant l'ensemble des chocolatiers de l'Orne, organisent une chasse aux trésors "A la conquête de l'Etrier d'Or", dans le domaine du Château de Sassy, à Saint-Christophe-le-Jajolet (à 10 minutes d'Argentan). Petits et grands devront répondre correctement aux 19 énigmes cachées dans le Domaine. L'entrée est gratuite.



Ce dimanche, l'association des Parents d'élèves de Longny-au-Perche organise une grande bourse aux vêtements. Vous y trouverez des tenues et articles de sport ou encore de la puériculture. Rendez-vous de 10h à 17h30, à la salle des fêtes de Longny.