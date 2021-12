Kylie Minogue possède une des carrières à succès les plus durables de la musique pop et, en Europe comme en Australie, elle est devenue une des célébrités les plus reconnaissables de sa génération en acquérant même le statut de sex symbol. En Australie, après avoir au début de sa carrière été malmenée par la critique, elle est aujourd'hui acclamée pour tout ce qu'elle réalise. Elle est d'ailleurs artistiquement la principale "alter-ego" de Madonna.

Elle est très belle... sur les photos. Découvrez sur Tendance Ouest son dernier titre "Get Outta my way" (avec deux Kylie Minogue sur la pochette ! Enorme!!!).

C'est pas son meilleur titre, mais quand on aime Kylie... on aimera quand même !