Une conférence sur les Beatles à Cherbourg

Dans le cadre de l'opération Mélodies en sous-sol, Gilles Rettel donnera samedi 4 octobre une conférence, en musique, sur les célébrissimes Beatles, à l'espace René Le Bas de Cherbourg. Actuellement directeur de MSAI (Multimédia, Son, Audiovisuel et Informatique), ce spécialiste est aussi professeur à l'ESRA de Rennes et ancien compositeur et guitariste des groupes Marquis de Sade et Marc Seberg.

Il s'interrogera sur le modèle des Beatles. "Pourquoi, 40 ans après leur séparation, le groupe britannique est-il toujours incontournable ? Synthétisant les aspects des musiques actuelles, les Beatles apparaissent comme l’archétype du groupe pop-rock illustrant l’émancipation des années 60 et l’internationalisation de la musique. En creusant le chemin de l’interprétation à la création, ils transforment le studio d’enregistrement en instrument."



Pratique. Bibliothèque municipale Jacques-Prévert - Espace René Le Bas (ancien hôpital de la Marine) à Cherbourg-Octeville