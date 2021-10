Haute-Normandie : 707 chômeurs de plus en août

707 demandeurs d'emplois de catégorie A (sans aucune activité) se sont inscrits à Pôle Emploi dans la région en août 2014, soit une hausse de 0,7 %. Cette augmentation est moindre en Seine-Maritime (+0,6 %). Mais la Haute-Normandie fait figure de mauvais élève par rapport à la moyenne hexagonale ( -0,3% en août 2014).

Autre point noir, le chômage des jeunes de moins de 25 ans en catégorie A (+ 1,8 % en août).

Seule bonne nouvelle, la diminution du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie B et C, qui exercent une activité réduite pendant le mois (-2,6 % en Haute-Normandie en août par rapport à juillet). Si l'on prend en compte les catégories A, B et C, le nombre de demandeurs d'emplois diminue de 0,5 % en un mois contre une diminution de 0,1 % à l'échelle nationale.