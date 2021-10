La course cycliste Paris-Camembert partira de Pont-Audemer

Et tout d'abord cette exclu Tendance Ouest : la Course cycliste « Paris Camembert » partira désormais de Pont Audemer, dans le département de l'Eure … dès la prochaine édition le dimanche 5 avril 2015.

Depuis les dernières élections, la communauté d'Agglomération de Mantes en Yvelines ne souhaitais plus pour des raisons budgétaires, être ville « départ ».

De plus, la course mesurait 210 kms, auxquels il fallait ajouter 10kilomètres « fictifs » : trop long pour l'Union Cycliste Internationale … en plus dans un contexte de circulation trop dense autour de Mantes.

C'est Pont-Audemer qui offre l'infrastructure hôtelière et la place nécessaire à l'organisation du village départ, qui a été retenue pour lui succéder.

L'UCI a accordé une dérogation pour que la course continue de s'appeler « Paris-Camembert ».

Les coureurs feront une boucle de 7 kilomètres autour de la ville, avant d'y passer une seconde fois, puis ils prendront la direction de la Seine-Maritime, passera à Montfort sur Risle, avant d'arriver sur le Pays d'Auge par Cormeilles, Thiberville, Orbec, Le Sap.

Ainsi la course sera dans les clous de l'UCI en ne faisant plus que 202 kilomètres, dont 7 kms « fictifs » au départ.

Le circuit final reste inchangé autour de Vimoutiers par les côtes de Canapville, Ropiville, La Hunière, le Moulin Neuf, Les champeaux, et Crouttes.