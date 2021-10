Sénatoriales : la liste fédéraliste "Maintenant, agir en France"

"Maintenant, agir en France" est une liste citoyenne composée de Cédric Suzanne, 34 ans, délégué général d'une association professionnelle ; Audrey Kistler, 40 ans , chef de projet dans l'industrie automobile ; Philippe Ducher, 55 ans, professeur en lycée technique ; Christine Le Mazier, 47 ans, agent technique municipal et Sylvain Dumont, 43 ans, président de la fédération française de protection animale. Elle revendique l'étiquette du Parti fédéraliste européen : "l'Europe n'est pas un bouc émissaire : elle doit répondre à nos besoins. Il ne faut pas subir l'Europe."





"C'est au gouvernement et à l'ensemble des élus d'être acteurs, et de prendre conscience du mal-être d'aujourd'hui", explique Cédric Suzanne. "Nous avons cette volonté de rapprocher les élus de l'industrie, et des citoyens."