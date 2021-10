Sortir dans l'Orne : vendredi 19 septembre

Ce week-end, ce sont les journées européennes du patrimoine. L'occasion de visiter certains sites habituellement fermés au public.

Retrouvez les sites normands participants sur www.journeesdupatrimoine.culture.fr ou là



La 25ème édition de la Journée du Cheval aura lieu ce dimanche 21 septembre.

Venez découvrir la vie au club grâce à plusieurs activités proposées. Visite des installations équestres, initiation gratuite sur poney et/ou cheval, démonstrations équestres... il y en aura pour tous les goûts. La liste des clubs participants est à retrouver sur journeeducheval.ffe.com



Dimanche matin, randonnée VTT de la trans'andaine autour de Bagnoles de l'Orne. Départ libre de l’hippodrome, route de St-Michel.

Plusieurs circuits VTT sont proposés : 25 km, 35 km, 45 km et 65 km . Ils n’empruntent pas les mêmes chemins et sentiers que l’an dernier...

Celui de 25 km est destiné aux occasionnels ou aux enfants. Quand aux autres ils sont plutôt réservés aux vététistes plus expérimentés.

La diversité des paysages et des parcours devrait satisfaire l’ensemble des vététistes. Rendez-vous dès 8h.

61 Impossible de lire le son.