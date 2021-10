Fête des Normands 2014, inscrivez votre événement pour fêter la région et les normands

Créée par un jeune couple de Normands, formateurs, historiens et journalistes de profession, la Fête Des Normands 2014 (2de édition) est célébrée dans plus de soixante lieux, villes et villages le 27 28 et 29 septembre prochain. Vous organisez une festivité ? Un repas dans un restaurant, un concert, une sortie…

Inscrivez vos initiatives

Inscrivez-vous sur le site internet fêtedesnormands.fr, c’est gratuit, cela permettra de relayer votre évènement et de faire parler de la Fête Des Normands... et de la Normandie.

La Fête des Normands, c'est le 27, 28 et 29 septembre prochain avec Tendance Ouest. Ecoutez Chloé, co-organisatrice nous en dire plus sur les inscrptions.