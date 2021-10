Caen-PSG : toutes les places vendues en 90 minutes

"C'est une honte, il pourrait nous prévenir qu'il ne restait plus beaucoup de places, au lieu de nous faire poireauter pendant trois heures", s'emporte un supporter passablement énervé par le manque d'information. Et il n'est pas le seul. Sur le coup de 11h passées de quelques minutes, les volets roulants des cinq guichets du stade Michel d'Ornano se sont rabattus, laissant plus de 700 personnes sans places.

Devant la foule présente sur le parvis du stade Michel d'Ornano, la direction du club a ouvert les guichets à 9h30 au lieu de 10h. Dès 5h30, les premiers supporters avaient pris place. Ils ont bien fait. "On est arrivé à 8h10 et finalement on n'a pas eu de places alors qu'il ne restait qu'une dizaine de personnes devant nous."

La rencontre Caen-PSG comptant pour la 7e journée de Ligue 1 se jouera donc à guichets fermés, le mercredi 24 septembre.