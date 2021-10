Pont Mathilde, lignes Fast, bandes cyclables : le guide transports de la rentrée

Mais pour ceux qui ont pris leurs habitudes dans les transports en commun, pas question de les quitter ! La rentrée voit quelques nouveautés sur ce terrain là. Les lignes Fast voient le jour : plus fréquentes et plus ponctuelles, les lignes F1, F2, F3, F4 et F5 remplacent les lignes 7, 4, 10, 16 et 21. À raison d’une inscription sur www.reseau-astuce.fr, vous bénéficierez même d’un titre de 10 voyages gratuits.

Pour le reste, les anciennes lignes restent en activité, tout comme les métros et les Teor. Dans ces derniers, la vente à bord n’est plus autorisée. Et si vous avez le courage de pédaler, le réseau de bandes cyclables ne cesse de s’étoffer. Il est alors possible d’emprunter un Cy’clic, proposé par la Ville de Rouen selon différents tarifs ou abonnements, ou votre propre vélo. Les Vélo’R, eux, disparaissent. Enfin, pour ceux que les côtes de l’agglomération inquiètent, le vélo électrique reste une alternative. Certaines aides à l’achat sont même possibles !