Le Normandie Horse-Day se déroule ce vendredi 5 septembre au pôle hippique de Saint Lô. Un événement organisé en parallèle des Jeux équestres mondiaux, que nous présente Yann Adam, le directeur du pôle hippique...

Sortir dans la Manche : jeudi 4 septembre

Retrouvez tout au long de la journée des animations pour petits et grands, du grand spectacle et l'élite de l'élevage. Toutes les infos sont sur normandyhorse-day.com.

Profitez du beau temps ce week-end pour passer un après-midi à Coutances et assistez au Festival des Jardins pour découvrir de belles plantes et admirer des patios éphémères. 2014 oblige, la commémoration du 70ème anniversaire du Débarquement des troupes alliées en Normandie est mise en scène. C'est au Lycée Horticole, comptez 4 euros l'entrée.

Ce dimanche de 14h00 à 19h00 c'est la fête du sport et le forum des associations à Granville ou 300 associations toutes activités confondues seront présentes dans le domaine du sport, de la solidarité, de la culture et du patrimoine. Ces deux événements se tiendront dans la Cité des Sports, c'est gratuit et vous recevrez le guide des sports en pays Granvillais.