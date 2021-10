Valognes : 223 foyers privés de gaz après une fuite

Les pompiers ont été alertés à 11h37 ce lundi 1er septembre pour une fuite de gaz rue Barbey d'Aurevilly, à Valognes. Une conduite a été endommagée lors de travaux effectués chez un particulier, privant 223 foyers de gaz.

Les pompiers de Valognes, Bricquebec et Cherbourg sont intervenus, soit 14 personnes, ainsi que GRDF, pour sécuriser les lieux et réparer la canalisation. Une vingtaine de personnes, des riverains et deux commerces, ont été évacués.

Les pompiers ont quitté les lieux peu avant 14h. Le réseau de gaz devrait fonctionner normalement en fin de journée.