Fécamp : ils cachaient le cannabis dans la voiture

C'est lors d'une ronde de nuit que la Brigade Canine a repéré un véhicule stationné avec deux individus tapis discrètement à l'intérieur. Ils ont alors décidé de contrôler les deux individus, le conducteur de 25 ans domicilié dans les Yvelines et son passager de 41 ans, habitant Fécamp. Lors du contrôle, les policiers sentirent une forte odeur de cannabis. Ils repérèrent rapidement une plaquette de résine de cannabis d'environ 100 g sur la banquette arrière du véhicule. Suite à une perquisition plus approfondie de la voiture, ils trouvèrent deux autres plaquettes, cinq sachets de têtes de plants de cannabis et 580 € en liquide sur le conducteur. Une somme que le suspect dit avoir récupéré suite à un travail au noir.

Un couteau retrouvé

Les perquisitions des domiciles des deux suspects permirent de trouver un couteau servant à découper les plaquettes et quelques restes de résine. Le suspect habitant Fécamp dit être un simple usager, tout comme le conducteur : il assure s'être fourni auprès d'un homme au Havre. Les deux hommes comparaîtront prochainement.