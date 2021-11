Le cheval britannique Workforce remporte le 89e prix de l'Arc de Triomphe

Par Isabelle TOUSSAINT pour l'AFP: Copyright 2010: Tous droits réservés

La quatrième place est revenue au favori français Behkabad, et l'irlandais Fame And Glory a conclu à la cinquième place cette épreuve internationale et intergénérationnelle, support du Quinté+, devant une foule de près de 50.000 supporteurs, dont le ministre de la Défense Hervé Morin, lui-même propriétaire de chevaux de course.

Le champion Workforce, âgé de 3 ans, entraîné par Sir Michael R. Stoute, brillant vainqueur du Derby d'Epsom, a remporté la course au terme d'une longue explication avec le cheval japonais. Grâce à cette victoire, Workforce a permis au jockey-vedette Ryan-Lee Moore d'entrer dans la légende du turf avec un premier succès.

Longtemps attentiste à l'arrière-garde, à la corde, Workforce a porté une vive attaque dans la dernière ligne droite et bien repoussé la belle fin de course de Nakayama Festa, le crack japonais soutenu par des milliers de supporteurs nippons.

"Après sa brillante victoire dans le derby d'Epsom, il se rachète de son inexpliquable défaite dans les King Georges. C'est la seule grande course qui manquait à mon palmarès", a déclaré Sir Mickael R. Stoute.

Le cheval japonais Nakayama Festa, qui a longtemps attendu au sein du peloton, s'est porté dans le groupe de tête à 300 mètres du but, inquiétant en vain le cheval du prince saoudien Khalid Abdullah.

La pouliche de l'Aga Khan Sarafina, montée par Gérald Mossé et qui était assez jouée, a été gênée dans le tournant final et n'a pu finir que troisième. Elle a donné un magnifique coup de rein dans les derniers mètres de course pour aller arracher la troisième place.

Avec cette victoire, Workforce offre au prince Khalid Abdullah les 2.285.600 euros promis au vainqueur sur les 4 millions d'allocation totale. L'Arc est la course sur gazon la mieux dotée au monde grâce au partenariat signé entre le Qatar et la Société France-Galop.

Le prince saoudien, qui signe un quatrième succès dans l'Arc après les victoires de Rainbow Quest, Dancing Brave et Rail Link, rejoint le cercle très fermé des propriétaires détenant le record de victoires dans cette épreuve mythique depuis un demi-siècle.

Le favori français Behkabad, associé à Christophe-Patrice Lemaire, a toujours figuré à la pointe du combat mais s'est retrouvé enfermé à la corde au moment de l'emballage final. Egalement dans le groupe de tête, l'irlandais Fame and Glory n'a pas démérité en finissant cinquième.

Le cheval britannique âgé de 7 ans Youmzain, le "Poulidor" des trois dernières éditions, a fini loin derrière.

A l'occasion de cette édition 2010, qui réunissait un plateau exceptionnel de pur-sang, doté à la fois d'une endurance à toute épreuve et d'une pointe de vitesse acérée, le record de l'épreuve détenu jusqu'ici par le français Peintre Célèbre (2'24"60) n'a pas été battu. Workforce a bouclé son parcours en 2'35"30.

Après le forfait de Tullamore, un cheval tchèque, l'édition 2010 de l'Arc a opposé, sur la distance classique de 2.400 mètres, les 19 meilleurs pur-sang de la planète. Ils représentaient six nations: 8 concouraient pour la France, dont deux juments, 4 pour l'Angleterre, 3 pour l'Irlande, 2 pour l'Allemagne et 2 pour le Japon.