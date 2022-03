La députée-maire UMP Véronique Louwagie réagit au remaniement du gouvernement

Pour la parlementaire, alors que notre pays souffre de crises économique et sociale dont il est difficile d’entrevoir la fin, le pouvoir exécutif semble s’épuiser dans une crise politique moins de cinq mois après la nomination d'un nouveau Premier ministre. Pourtant, les Français attendent tous une ligne politique claire, courageuse et salutaire portée par des hommes et des femmes de bonne volonté. Il est donc absolument indispensable que la majorité parle d’une seule voix comme il est nécessaire qu’elle mette en œuvre un cap politique ambitieux et constant jusqu’à la fin du quinquennat. Si tel est le dessein voulu par le Président de la République et le Premier ministre, une majorité se fera jour à l’Assemblée nationale pour les soutenir sans état d’âme, dans l’impérieux redressement de la France.

Pour Véronique Louwagie, à défaut, la dissolution de l'Assemblée nationale s'imposera au Président de la République et donnera ainsi la voie à une cohabitation dans laquelle l’opposition parlementaire actuelle pourrait prendre toute sa place au service des Français. Ainsi, ces élections législatives anticipées offriraient une légitimité électorale à un Gouvernement qui ne perdure que par la solidité de nos Institutions.