Cocktail des maires : la proposition de Julien Champain

48h après Alain Tourret, Julien Champain réagit lui aussi à l'organisation du cocktail des maires par le président du Conseil général du Calvados, alors que ce dernier est aussi candidat aux élections sénatoriales.

"Cette manifestation est l’occasion pour les maires du Calvados de se rencontrer et d’échanger sur les enjeux de leurs territoires. C’est un moment convivial, inscrit dans l’agenda depuis des années et important pour la cohésion du Département. Il serait injuste que les élus en soient privés", estime l'élu, avant de poursuivre : "Je suggère à M. Dupont de proposer à Anne d’Ornano de présider cette réception et d’y convier l’ensemble des candidats à l’élection sénatoriale afin que ces derniers puissent attester du caractère républicain et apolitique de l’événement".