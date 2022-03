JEM : le planning des premières épreuves

Dressage. Grand prix équipes 1ere et 2e partie, lundi 25 et mardi 26 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 à d’Ornano. Grand prix individuel le mercredi 27 de 9h30 à 12h20 et de 13h45 à 16h30.

Reining. Par équipe et qualification individuelles lundi 25 et mardi 26 au Parc expo, de 8h45 à 12h45 et de 14h à 17h.

Para-dressage. Par équipe, manche 1, lundi 25 (9h-17h) et mardi 26 (8h30-19h40). Manche 2, le mercredi 27 (9h-17h), à l’hippodrome de la prairie de Caen.