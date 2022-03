Nouvel appel à témoins sur le disparu de La Coulonche.

La gendarmerie relance un appel à témoin après la disparition le 11 août dernier de Daniel Frébet, 61 ans, qui résidait à La Coulonche -entre Flers et La Ferté Macé-.

Ce jour-là le célibataire sans enfant avait été vu à Briouze. Son cyclomoteur a été retrouvé non loin de là, à Pointel ; Puis plus rien, malgré l'utilisation d'un chien de recherche, d'un hélicoptère et les étangs alentours ont même été sondés, mais sans succès.

La brigade de gendarmerie de La Ferté Macé est chargé de recueillir tout témoignage. (02 33 14 03 33)