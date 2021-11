Colombelles s'impose sur le fil

Souvent battues d'un but la saison dernière, les handballeuses colombelloises ont réussi à faire tourner en leur faveur une fin de match étriquée. 'C'est une victoire salvatrice, reconnaît leur entraîneur Philippe Breysacher. Elle est importante pour construire le collectif.” Alors qu'elles ont fait la course en tête tout au long du match, les Colombelloises se sont fait rejoindre puis dépasser dans les dix dernières minutes (22-23). Elles ont cependant trouvé les ressources pour reprendre définitivement l'avantage. Les joueuses de Philippe Breysacher, qui 'aborde la suite avec plus de sérénité”, recevront Pessac le 10 octobre. Le Caen Handball sera, lui, sur le pont dès samedi 2 octobre contre Rouen à domicile (20h45). Large vainqueur de Chaville lors de la deuxième journée de N3, il tentera de poursuivre son parcours sans faute.



