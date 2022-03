12 assistances en mer pour le Cross ce samedi

Douze opérations d’assistance et de sauvetage ont dû être déclenchées en Manche pour des situations diverses. Plusieurs pannes de moteur ou avaries ont donné lieu à l’engagement de moyens d’intervention : exemples à Chausey et à Ouistreham, à chaque fois au profit de vedettes de plaisance de six mètres avec deux personnes à bord, puis à Bernières et à Courseulles, dans le Calvados, dans des circonstances analogues avec respectivement deux et quatre personnes assistées.

Autre intervention, ce matin celle là, pour venir en aide à un voilier de 45 pieds. En panne de moteur depuis la veille, et après plusieurs jours de mer, ses deux occupants étaient épuisés et ne parvenaient plus à affronter seuls des conditions météorologiques défavorables au large de Barfleur. Ils ont été remorqués vers Cherbourg.