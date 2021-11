Le succès du film “Des hommes et des dieux”

Il rencontre en France un succès phénoménal, attirant une masse de spectateurs en quête de spiritualité et de cinéma intelligent. Triomphe d'autant plus remarquable que le réalisateur, Xavier Beauvois, ne s'y attendait pas, et que le distributeur n'avait mis en place que peu de copies du film au mois de septembre. Il craignait que cette histoire des moines de Tibéhirine, enlevés et assassinés en Algérie en 1996, ne rebute le grand public... L'inverse est arrivé : le film s'est installé en tête du box-office. 'On a tout de suite senti la très forte demande”, expliquent les gérants de salles. Le distributeur attend désormais le deuxième million de spectateurs. Commentaire d'un curé de paroisse à Paris : 'Il y a en chacun de nous une dimension spirituelle qui ne demande qu'à se développer, mais qui est mise à mal par le paganisme ambiant considérable, où règnent le dieu-fric et un matérialisme effarant... Voilà qu'un film démontre qu'il est des valeurs autrement plus importantes - notamment l'oubli de soi - que celles fondées sur l'argent. Qu'il existe une possibilité de s'élever...”



