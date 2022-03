La vente de ces places est soumise à des conditions de ressources. Elles permettront d'assister à la cérémonie d'ouverture, le 23 août, à une des six épreuves officielles des Jeux qui auront lieu à Caen mais aussi d'accéder au Village des Jeux, au parc des expositions.

Plus de renseignements auprès du CCAS de la Ville de Caen (45 rue de Bernières), aux horaires suivants : lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 16h et le vendredi de 13h30 à 15h.