Nouvelle réduction d'impôts, mode d'emploi

La réduction s'applique aux contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un certain seuil.

Si vous êtes seul et que votre revenu fiscal de référence est inférieur à 13 795 €, alors vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 350 €. Si votre revenu fiscal oscille entre 13 795 € et 14 144 €, la réduction sera comprise entre 1 et 350 €. Au dessus de ce seuil, vous ne bénéficiez pas de cette réduction.

Si vous êtes en couple et que votre revenu fiscal de référence cumulé est inférieur à 27 590 €, votre réduction d'impôt sera de 700 €. Elle oscillera entre 1 et 700 € si votre revenu fiscal de référence se situe entre 27 590 et 28 289 €. Au-dessus de ce seuil, pas de réduction d'impôts.

Les contribuables n'ont aucune démarche particulière à effectuer pour bénéficier de cette réduction, elle est automatiquement accordée à ceux qui peuvent y accéder.