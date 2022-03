Traversées de Tatihou : des Normands sur scène avec Dan Ar Braz !

Qui a dit que Normands et Bretons étaient rivaux ? Ce lundi 11 août, des musiciens bas-normands vont monter sur scène avec l'un des maîtres de la musique celtique : Dan Ar Braz.

Le Breton est la tête d'affiche des 20e Traversées de Tatihou qui se déroulent jusqu'au 13 août, sur l'île du même nom, au large de Saint-Vaast-la-Hougue. Comme à son habitude, Dan Ar Braz sera accompagné de plusieurs invités, et parmi eux le bagad Kevrenn An Daou Loupard.

Cet ensemble instrumental est basé à Vire et Saint-Lô et regroupe des joueurs de bombardes, de cornemuses et de percussions. Bretons expatriés, descendants de Bretons ou tout simplement passionnés de musique celtique...

La chaleur de Tatihou

Le bagad a déjà joué aux côtés de Carlos Nunez, autre grande figure du genre... Mais cette fois pour Pierrick Cineux, le "pen sonore" (chef d'orchestre), c'est encore plus impressionnant. "Nous avons répété 9 morceaux de Dan Ar Braz, mais avec lui il peut y avoir un peu d'improvisation, c'est moins formel. Et l'ambiance sous le chapiteau de Tatihou est exceptionnelle", confiait-il à quelques jours du spectacle :

bagad Impossible de lire le son.

Le concert de Dan Ar Braz est malheureusement complet mais les Traversées de Tatihou se poursuivent jusqu'à mercredi 13 août ! Programmation sur tatihou.manche.fr