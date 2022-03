Violence gratuite à Cherbourg : un an ferme

Ce n'est pas un inconnu des services de police de Cherbourg. En 2009, alors âgé de 24 ans, cet homme avait agressé un policier au sabre japonais, et sectionné une partie de son pied. Il avait alors été condamné en 2011 à quatre ans de prison dont deux ferme.

Lundi 4 août, l'homme est aux côtés de sa compagne dans la voiture du couple, avenue Carnot. Sur le siège passager, il est ivre et sous l'emprise des stupéfiants. Une dispute éclate, l'homme aurait affirmé : "tu vas voir, je vais retourner en prison".

18 mois de prison au total

Il sort de la voiture et s'en prend alors à un livreur de pizzas. La victime, à terre, est frappée à quatre reprises au casque et reçoit cinq coups sur le corps. Bilan : 2 jours d'ITT.

Entendu en comparrution immédiate ce jeudi 7 août, l'agresseur a été condamné à un an de prison ferme pour ces faits. A cela s'ajoute la révocation d'un sursis de six mois, soit au total 18 mois de prison. Il devra verser 1200 euros à la victime au titre du préjudice moral et matériel.